ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Реал»ЛЧ. Разгром «Реала» на «Этихаде» и второй раунд Дерби делла Мадоннина
  • 00:48
    • Гол и передача Ламелы помогли «Севильи» обыграть «Ювентус» в полуфинале ЛЕ
  • 00:08
    • «Рома» вышла в финал Лиги Европы
  • 23:57
    • «Вест Хэм» обыграл «АЗ Алкмар» и вышел в финал Лиги конференций
  • 19:07
    • Чехия добыла волевую победу над Словенией на ЧМ-2023
    Все новости спорта

    Швейцария обыграла сборную Словакии в матче ЧМ

    Швейцария — Словакия: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Швейцарии Сборная Словакии
    Швейцария обыграла Словакию (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года.

    Сборная Швейцарии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Швейцарии

    В составе хозяев отличились Йонас Зигенталер, Нино Нидеррайтер, Кристиан Марти и Гаэтан Хас. У словаков забили Андрей Кудрна и Павол Регенда.

    Чемпионат мира. Группа B.
    Швейцария — Словакия 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).
    Голы: Зигенталер — 1 (Мальгин, Хишир), 05:07 — 1:0. Нидеррайтер — 4 (Амбюль), 24:47 — 2:0. Кудрна — 1 (Келемен, Паник), 25:08 — 2:1. Регенда — 1 (бол. Окульяр, Княжко), 39:29 — 2:2. Марти — 1 (Ричард), 46:51 — 3:2. Хас — 1 (Миранда, Симьон), 59:25 — 4:2Вратари: Майер — ГлавайБроски: 36 (10+13+13) — 13 (6+4+3)Штраф: 4 — 6

    Швейцария занимает 1-е место в группе B c 12-ю очками в активе. Словакия — на 5-й позиции (4 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» добудет нужный результат?
  • «Лион» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Команды не будут форсировать события
  • «Барнсли» — «Болтон». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • Лишится ли «Фрайбург» шансов на Лигу чемпионов?
  • «Фрайбург» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Барнсли — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Баэс — Гайо
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Енисей — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кёпфер — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие