Швейцария — Словакия: счет матча 4:2, обзор голов

Швейцария обыграла Словакию (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2023 года.

В составе хозяев отличились Йонас Зигенталер, Нино Нидеррайтер, Кристиан Марти и Гаэтан Хас. У словаков забили Андрей Кудрна и Павол Регенда.

Чемпионат мира. Группа B. Швейцария — Словакия 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). Голы: Зигенталер — 1 (Мальгин, Хишир), 05:07 — 1:0. Нидеррайтер — 4 (Амбюль), 24:47 — 2:0. Кудрна — 1 (Келемен, Паник), 25:08 — 2:1. Регенда — 1 (бол. Окульяр, Княжко), 39:29 — 2:2. Марти — 1 (Ричард), 46:51 — 3:2. Хас — 1 (Миранда, Симьон), 59:25 — 4:2Вратари: Майер — ГлавайБроски: 36 (10+13+13) — 13 (6+4+3)Штраф: 4 — 6

Швейцария занимает 1-е место в группе B c 12-ю очками в активе. Словакия — на 5-й позиции (4 балла).