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    Латвия одержала вторую победу на чемпионате мира

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Латвии Сборная Норвегии
    Сборная Латвии выиграла у команды Норвегии со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира.

    Игроки сборной Латвии
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    Авторами результативных бросков у латышей стали Родриго Аболс и Том Андерсон. Лудвиг Хофф сумел сократить разрыв в счете. Все это произошло во втором периоде матча.

    Чемпионат мира. Группа B
    Латвия — Норвегия — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Аболс — 2 (бол., Балцерс, Даугавиньш), 23:14 — 1:0. Андерсонс — 1 (Кениньш), 23:53 — 2:0. Хофф — 1 (Эстрем Сальстен), 34:20 — 2:1Вратари: Силов — Хаукеланн (58:03)Штраф: 14 — 16Броски: 32 (9+17+6) — 21 (9+1+11)

    Латвия занимает 4-е место в группе В с двумя победами в четырех матчах. Норвегия идет 6-й с тремя фиаско в четырех играх.

    Латвия сыграет со Словенией 19 мая, Норвегия днем позже проведет игру с Чехией.

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