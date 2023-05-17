Латвия одержала вторую победу на чемпионате мира

Сборнаявыиграла у командысо счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира.

Авторами результативных бросков у латышей стали Родриго Аболс и Том Андерсон. Лудвиг Хофф сумел сократить разрыв в счете. Все это произошло во втором периоде матча.

Чемпионат мира. Группа B Латвия — Норвегия — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) Голы: Аболс — 2 (бол., Балцерс, Даугавиньш), 23:14 — 1:0. Андерсонс — 1 (Кениньш), 23:53 — 2:0. Хофф — 1 (Эстрем Сальстен), 34:20 — 2:1Вратари: Силов — Хаукеланн (58:03)Штраф: 14 — 16Броски: 32 (9+17+6) — 21 (9+1+11)

Латвия занимает 4-е место в группе В с двумя победами в четырех матчах. Норвегия идет 6-й с тремя фиаско в четырех играх.

Латвия сыграет со Словенией 19 мая, Норвегия днем позже проведет игру с Чехией.