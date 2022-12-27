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    Кадейкин: Хорошему игроку никакой лимит на легионеров не помешает пробиться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев КХЛ
    Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о своем отношении к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ.

    Александр Кадейкин
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    Александр Кадейкин

    Минспорт РФ ранее официально утвердил предложение Федерации хоккея России (ФХР) ужесточить в КХЛ лимит легионеров до трех человек в заявке на матч.

    В текущем сезоне можно заявлять пятерых иностранцев на игру. Приказ вступит в силу с 1 августа 2023 года.

    «Проще ли было бы мне заиграть, если бы в мое время был лимит в три иностранца, а не пять? Нет, конечно. Слушайте, мы же пробились — и ничего.

    Мне даже тут говорить нечего. Хорошие молодые игроки всё равно появляются. Хорошему игроку, я думаю, никакой лимит не помешает», — сказал Кадейкин «Чемпионату».

    29‑летний нападающий в текущем сезоне провел 43 матча, в которых набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «+8».

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