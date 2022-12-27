Кадейкин: Хорошему игроку никакой лимит на легионеров не помешает пробиться

Нападающийрассказал о своем отношении к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ.

Минспорт РФ ранее официально утвердил предложение Федерации хоккея России (ФХР) ужесточить в КХЛ лимит легионеров до трех человек в заявке на матч.

В текущем сезоне можно заявлять пятерых иностранцев на игру. Приказ вступит в силу с 1 августа 2023 года.

«Проще ли было бы мне заиграть, если бы в мое время был лимит в три иностранца, а не пять? Нет, конечно. Слушайте, мы же пробились — и ничего.

Мне даже тут говорить нечего. Хорошие молодые игроки всё равно появляются. Хорошему игроку, я думаю, никакой лимит не помешает», — сказал Кадейкин «Чемпионату».

29‑летний нападающий в текущем сезоне провел 43 матча, в которых набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «+8».