Дубль Уилсона помог «Витязю» обыграть «Амур»

В составе победителей дубль оформил канадский нападающий Скотт Уилсон, еще 2 очка (1+1) заисал на свой счет его соотечественник Тайлер Граовац.
Единственную шайбу гостей забросил Ярослав Лихачёв.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Уилсон — 3 (бол., Абросимов), 16:33 — 1:0. Лихачев — 5 (Шаров), 25:04 — 1:1. Уилсон — 4 (Яремчук), 34:43 — 2:1. Граовац — 1 (п.в., Яремчук, Уилсон), 59:44 — 3:1Вратари: Дорожко — Аликин (58:42 — 59:44)Броски: 29 (10+11+8) — 25 (10+4+11)Штраф: 4 — 8
«Витязь» прервал серию из 6 поражений подряд в чемпионате и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков. «Амур» идет 9-м на Востоке: 9 очков после 11 игр.