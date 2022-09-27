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    Дубль Уилсона помог «Витязю» обыграть «Амур»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Амур
    Подмосковный «Витязь» одержал домашнюю победу над хабаровским «Амуром» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    В составе победителей дубль оформил канадский нападающий Скотт Уилсон, еще 2 очка (1+1) заисал на свой счет его соотечественник Тайлер Граовац.

    Единственную шайбу гостей забросил Ярослав Лихачёв.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Уилсон — 3 (бол., Абросимов), 16:33 — 1:0. Лихачев — 5 (Шаров), 25:04 — 1:1. Уилсон — 4 (Яремчук), 34:43 — 2:1. Граовац — 1 (п.в., Яремчук, Уилсон), 59:44 — 3:1Вратари: Дорожко — Аликин (58:42 — 59:44)Броски: 29 (10+11+8) — 25 (10+4+11)Штраф: 4 — 8

    «Витязь» прервал серию из 6 поражений подряд в чемпионате и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков. «Амур» идет 9-м на Востоке: 9 очков после 11 игр.

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