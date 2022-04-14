Бабенко будет помогать Знарку в тренерском штабе «Ак Барса»

Экс-наставник сборной Россиистанет новым главным тренером казанского, сообщает «Чемпионат»

В тренерский штаб в качестве помощников также войдут Юрий Бабенко и Александр Бойков, ранее работавшие в «Витязе». Контракты рассчитаны сроком на один сезон.

По информации издания, подмосковный «Витязь», где с 2021 года главным тренером работал Бабенко, пока не определился с кандидатурой нового наставника.

Последним клубом, в котором работал Знарок, был московский «Спартак» (2019-2021).

Ранее 59-летний специалист работал в Континентальной хоккейной лиге в ХК МВД (2008-2010), московском «Динамо» (2010-2014), СКА (2016-2018), выиграв с бело-голубыми два Кубка Гагарина в 2012 и 2013 году, а также один трофей с санкт-петербургским клубом (2017).

Также Знарок возглавлял сборную России по хоккею (2014-2018), с которой стал олимпийским чемпионом — 2018 и чемпионом мира.