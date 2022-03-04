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    Гендиректор «Салавата» прокомментировал решение легионеров покинуть клуб

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал ситуацию, сложившуюся с легионерами.

    Ринат Баширов
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    Ринат Баширов

    «С момента начала событий на Украине мы несколько раз встречались с легионерами команды и тренерским штабом. Мы гарантировали им полную безопасность на территории страны на государственном уровне. Состоялся довольно откровенный разговор. Главное, о чём мы просили хоккеистов, — не принимать скоропалительных решений, о которых они по прошествии времени будут сожалеть. На легионеров оказывается огромное давление. Риски пребывания в Российской Федерации рисуются самые невероятные.

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    • К сожалению, легионеры приняли совместное решение покинуть команду. Отнеслись к этому с пониманием. Они были большой частью команды. Конечно же, сожалеем о таком выборе хоккеистов. Говорить о том, что легионеры "сбежали", категорически нельзя. Они искренне делились с нами своими переживаниями. Мы до последнего надеялись на то, что сможем их убедить остаться в команде.

    Команда продолжает бороться за Кубок Гагарина. У нас хороший запас прочности, отличная молодёжь. Ребята полностью мобилизованы и готовы двигаться дальше», — цитирует Баширова инстаграм-аккаунт клуба.

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