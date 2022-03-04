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    «Салават Юлаев» объявил об уходе Метсолы, Ларсена, Маннинена и Хартикайнена

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Уфимский «Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта с четырьмя иностранными хоккеистами.

    Юха Метсола
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    Юха Метсола

    По обоюдному согласию сторон клуб покинули голкипер Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, а также нападающие Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен.

    «Благодарим игроков за проведённую работу и профессионализм, проявленный в матчах», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

    В составе «Салавата Юлаева» в настоящий момент не осталось легионеров. Ранее клуб также покинул финский форвард Маркус Гранлунд.

    Сегодня, 4 марта, уфимцы во втором матче серии плей-офф сыграют с «Сибирью». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. В первом матче «Салават» одержал победу со счётом 2:1 и повёл в серии.

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