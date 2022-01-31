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    «Спарта» подписала контракты с тремя игроками из КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Динамо Рига
    Пражская «Спарта» сообщила о подписании контрактов с тремя хоккеистами.

    Давид Томашек
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    Давид Томашек

    Состав чешского клуба пополнил словацкий голкипер Юлиус Гудачек, ранее выступавший за рижское «Динамо». Также в «Спарту» перешёл экс-защитник «Амура» Давид Томашек и российский форвард итальянского «Мерано» Геннадий Столяров, за который выступает Николай Жердев.

    В текущем регулярном чемпионате КХЛ Гудачек провёл 14 матчей за рижское «Динамо», отразив 88,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,96. Томашек сыграл за «Амур» в 47 матчах, набрав 21 (9+12) балл при показателе полезности «0».

    Столяров принял участие в 18 встречах за «Мерано», забросив восемь шайб и отдав 11 голевых передач при общей полезности «-7».

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