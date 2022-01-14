«Адмирал» обыграл «Сибирь» в последнем матче перед паузой в КХЛ

одержал домашнюю победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч во Владивостоке завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Адмирала» отличились Марк Верба, Дмитрий Саюстов и Артем Гареев.

У гостей авторами заброшенных шайб стали Ник Шор и Александр Шаров.

«Адмирал» продлил серию побед до четырех матчей.

«Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции — 35 очков. «Сибирь» находится на шестой строчке — 57 очков.

Эта был заключительный матч перед вынужденной паузой в регулярном чемпионате КХЛ, связанной с распространением коронавируса. Ранее лига решила приостановить сезон с 15 января. Матчи, которые изначально были запланированы на период с 15 по 21 января, не состоятся из-за большого количества случаев заражения коронавирусом.