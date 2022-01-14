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    «Адмирал» обыграл «Сибирь» в последнем матче перед паузой в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Сибирь
    «Адмирал» одержал домашнюю победу над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал» продлил серию побед до четырех матчей
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    «Адмирал» продлил серию побед до четырех матчей

    Матч во Владивостоке завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

    В основное время в составе «Адмирала» отличились Марк Верба, Дмитрий Саюстов и Артем Гареев.

    У гостей авторами заброшенных шайб стали Ник Шор и Александр Шаров.

    «Адмирал» продлил серию побед до четырех матчей.

    «Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции — 35 очков. «Сибирь» находится на шестой строчке — 57 очков.

    Эта был заключительный матч перед вынужденной паузой в регулярном чемпионате КХЛ, связанной с распространением коронавируса. Ранее лига решила приостановить сезон с 15 января. Матчи, которые изначально были запланированы на период с 15 по 21 января, не состоятся из-за большого количества случаев заражения коронавирусом.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Шор — 10 (Йокипакка, Ли), 3:24 — 0:1. Верба — 6, 4:26 — 1:1. Шаров — 14 (бол., Пьянов, Йокипакка), 15:25 — 1:2. Саюстов — 7 (Калетник, Рыков), 18:51 — 2:2. Гареев — 5 (бол., Саюстов, Кестнер), 54:24 — 3:2Вратари: Серебряков — Сятери (59:03 — 59:44, 59:58)Штраф: 10 — 8Броски: 15 (4+5+6) — 32 (13+12+7)
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