КХЛ объявила о приостановке сезона из-за коронавируса

Пресс-служба КХЛ сообщила о решении лиги приостановить сезон с 15 января.

Сообщается, что матчи, которые запланированы на период с 15 по 21 января, не состоятся из-за большого количество положительных ковид-тестов. На данный момент известно 171 случай, 124 которых — это игроки.

Все отмененные матчи перенесли на более поздние даты, но на какие именно, пока не сообщалось.

Матчи, запланированные на 13 и 14 января пройдут по расписанию. Речь идет о поединках «Автомобилист» — «Северсталь», «Витязь» — «Барыс», СКА — «Сочи» и «Адмирал» — «Сибирь».