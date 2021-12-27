Воробьев: Когда шайба залетает от конька, что я могу поделать?

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

«Сегодня "Ак Барс" посвежее был, у нас сил не так много. Мы довольно неплохо оборонялись, вратарь хорошо действовал, но немного недотянули. Одно очко берем, жаль, могли бы и больше.

Локоток близко да не укусишь. Когда шайба залетает от конька, что я могу поделать? Почему я должен кому-то предъявлять за это? А вот по первой шайбе вопросы к ребятам были.

Вообще если бы вы знали, как мы путешествуем и сколько мы спали, то сегодня все закономерно. Нам пришлось обороняться, много бросков было у соперника, не хватило пару минут до результата. Но ребята отдали все, что у них было на сегодняшний день.

Уфа кроме нас играет в восемь защитников, вот и мы решили, что раз напряженный график, то нам нужна сейчас помощь от всех, такой игровой план. Вася Кошечкин пока что в Москве, в реабилитационном центре, восстанавливается.

Дронов и Пашнин в Магнитогорске. По зуму работают с тренером по фитнесу. По Хабарову пока что нет информации. Только зашел в раздевалку, пару слов успел сказать ребятам.

Пелино? Ничего плохого сказать не могу про него, он мой друг. Но и хорошего тоже», — сказал Воробьев «Спорт-Экспресс».

Отметим, что это первая победа «Ак Барса» над «Металлургом» в этом сезоне.