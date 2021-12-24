Сборная Швеции выиграла контрольный матч перед игрой с россиянами на МЧМ-2022

Молодежная сборнаяразгромила командув товарищеском матче со счетом 7:0.

Шайбы забросили Оскар Олауссон (1-я минута), Альберт Сьеберг (18), Александр Хольц (22), Даниэль Торгерссон (24), Виктор Сьехольм (35), Теодор Нидербах (36), Фабиан Лиселл (48).

Напомним, что команда Швеции является соперником сборной России по групповому этапу молодежного чемпионата мира. Матч против нее 27 декабря станет для россиян первым на турнире. Также в этой группе выступают сборные США, Словакии и Швейцарии.

МЧМ-2022 пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.