«Салават Юлаев» дома обыграл «Адмирал»

В Уфе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22, в котором местныйобыгрализ Владивостока, со счетом 4:2.

У «Салавата» шайбы забросили Сергей Шмелев, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин. В составе команды «Адмирал» отличились Владислав Калетник и Рихардс Букартс.

«Салават Юлаев» набрал 47 очков в 37 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Адмирал» с 19 баллами за 37 игр замыкает турнирную таблицу Восток.

КХЛ «Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Голы: Шмелев — 10 (Амиров), 19:02 — 1:0. Маннинен — 16 (бол., Гранлунд, Шмелев), 25:42 — 2:0. Калетник — 2 (мен.), 34:58 — 2:1. Гранлунд — 7 (Маннинен, Тихонов), 38:34 — 3:1. Букартс — 6 (бол., Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 46:21 — 3:2. Кадейкин — 8 (п.в., Плэтт), 59:59 — 4:2.Штраф: 12 — 12Броски: 29 (12+11+6) — 24 (7+9+8)Судьи: Фатеев, Юдаков

Вратари: Шарыченков (25:32 — 25:42) — Налимов (59:05 — 59:59)