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    «Сибирь» вырвала победу у «Авангарда»

    «Сибирь» — «Авангард»: счет матча 5:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Авангард
    Новосибирская «Сибирь» одержала победу над омским «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 5:4 (2:2, 1:1, 2:1).

    У победителей отличились Денис Голубев (17 минута), Ник Шор (19), Алексей Кручинин (28), Тревор Мерфи (51) и Никита Коротков (60), забросивший победную шайбу за 20 секунд до финальной сирены.

    В составе «ястребов» голы на свой счет записали Арсений Грицюк (3), Оливер Каски (8), Петер Цегларик (39) и Дамир Шарипзянов (56).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
    Голы: Грицюк — 10 (Каски), 2:50 — 0:1. Каски — 9 (бол., Найт, Сошников), 7:05 — 0:2. Голубев — 6 (Мерфи, Йокипакка), 16:18 — 1:2. Шор — 6 (Мерфи, Сетдиков), 18:06 — 2:2. Кручинин — 4 (Сетдиков), 27:45 — 3:2. Цегларик — 13 (Емелин), 38:20 — 3:3. Мерфи — 4 (Чесалин, Литовченко), 50:47 — 4:3. Шарипзянов — 2 (Найт), 55:46 — 4:4. Коротков — 4 (Йокипакка, Яковлев), 59:40 — 5:4Вратари: Сятери — Грубец (59:40)Штраф: 8 — 6Броски: 27 (11+9+7) — 34 (16+10+8)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает шестое место (36 очков), а «Авангард» — пятое (40 очков).

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