«Северсталь» разгромила ЦСКА

«Северсталь» догнал ЦСКА в таблице Фото: globallookpress.com
У хозяев 2 очка набрал Владислав Кодола (1+1), а также по шайбе забросили Адам Лишка и Дмитрий Моисеев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кодола — 10 (бол., Пресс, Тимашов), 16:28 — 1:0. Лишка — 7 (бол., Кодола, Хохлов), 39:47 — 2:0. Моисеев — 3 (Думбадзе), 56:35 — 3:0Вратари: Подъяпольский — ФедотовШтраф: 4 — 10Броски: 19 (6+5+8) — 21 (7+5+9)
Команды имеют по 42 очка в Западной конференции, однако ЦСКА находится на 3 строчке, а «Северсталь» — на четвертой.