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    «Северсталь» разгромила ЦСКА

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    В матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» дома разгромила ЦСКА со счетом 3:0.

    «Северсталь» догнал ЦСКА в таблице
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    «Северсталь» догнал ЦСКА в таблице

    У хозяев 2 очка набрал Владислав Кодола (1+1), а также по шайбе забросили Адам Лишка и Дмитрий Моисеев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — ЦСКА — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Кодола — 10 (бол., Пресс, Тимашов), 16:28 — 1:0. Лишка — 7 (бол., Кодола, Хохлов), 39:47 — 2:0. Моисеев — 3 (Думбадзе), 56:35 — 3:0Вратари: Подъяпольский — ФедотовШтраф: 4 — 10Броски: 19 (6+5+8) — 21 (7+5+9)

    Команды имеют по 42 очка в Западной конференции, однако ЦСКА находится на 3 строчке, а «Северсталь» — на четвертой.

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