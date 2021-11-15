«Локомотив» на выезде обыграл минское «Динамо»

Вратарь «Локомотива» Фото: globallookpress.com
В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (хет-трик), Даниил Мисюль, Артур Каюмов, Михаил Беляев и Денис Алексеев.
У проигравших результативные броски сделали Матвей Коробов и Мальте Стремвалль (дубль).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)
Голы: Мисюль — 1, 4:14 — 0:1. Коробов — 1 (бол., Демков, Альмквист), 5:27 — 1:1. Стремвалль — 11 (бол., Бек, Альмквист), 6:58 — 2:1. Шалунов — 6 (Каюмов), 13:57 — 2:2. Каюмов — 9 (Анисимов), 20:30 — 2:3. Беляев — 3 (Черепанов), 22:23 — 2:4. Шалунов — 7 (бол., Алексеев, Марченко), 28:33 — 2:5. Стремвалль — 12 (бол., Бек, Альмквист), 37:19 — 3:5. Алексеев — 8 (бол., Анисимов, Марченко), 55:03 — 3:6. Шалунов — 8 (п.в., Каюмов, Кудрявцев), 59:46 — 3:7Вратари: Рыбар (Колосов, 22:23, 56:54) — ПаскуалеШтраф: 23 — 22Броски: 15 (4+4+7) — 25 (12+7+6)
«Локо» с 33 очками находится на 6 позиции Восточной конференции. «Динамо» с 32 баллами занимает строчку ниже.