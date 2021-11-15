ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут
  • 21:44
    • Северная Ирландия — Италия: стартовые составы команд
  • 19:44
    • Россия начнет Кубок Первого канала матчем против Канады
  • 18:17
    • Джокович с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP
  • 17:36
    • Ибрагимович пропустит стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    «Локомотив» на выезде обыграл минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Локомотив Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» в Минске разгромил «Динамо» со счетом 7:3.

    Вратарь «Локомотива»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вратарь «Локомотива»

    В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (хет-трик), Даниил Мисюль, Артур Каюмов, Михаил Беляев и Денис Алексеев.

    У проигравших результативные броски сделали Матвей Коробов и Мальте Стремвалль (дубль).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)
    Голы: Мисюль — 1, 4:14 — 0:1. Коробов — 1 (бол., Демков, Альмквист), 5:27 — 1:1. Стремвалль — 11 (бол., Бек, Альмквист), 6:58 — 2:1. Шалунов — 6 (Каюмов), 13:57 — 2:2. Каюмов — 9 (Анисимов), 20:30 — 2:3. Беляев — 3 (Черепанов), 22:23 — 2:4. Шалунов — 7 (бол., Алексеев, Марченко), 28:33 — 2:5. Стремвалль — 12 (бол., Бек, Альмквист), 37:19 — 3:5. Алексеев — 8 (бол., Анисимов, Марченко), 55:03 — 3:6. Шалунов — 8 (п.в., Каюмов, Кудрявцев), 59:46 — 3:7Вратари: Рыбар (Колосов, 22:23, 56:54) — ПаскуалеШтраф: 23 — 22Броски: 15 (4+4+7) — 25 (12+7+6)

    «Локо» с 33 очками находится на 6 позиции Восточной конференции. «Динамо» с 32 баллами занимает строчку ниже.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Италия забить на поле Северной Ирландии?
  • Северная Ирландия — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Швейцария разгромить Болгарию?
  • Швейцария — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Выиграет ли Дания все матчи квалификационного раунда?
  • Шотландия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Швейцария — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шотландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Польша — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие