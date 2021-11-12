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    Крикунов о поражении сборной России: У нас собраны молодые ребята, а у финнов — все сильнейшие

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Кубок Карьяла Евротур
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал поражение национальной команды от сборной Финляндии (0:3) в матче Кубка «Карьялы».

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Несмотря на поражение со счетом 0:3, на мой взгляд, наши ребята выглядели вполне достойно.

    У нас, по сути, собраны молодые, перспективные ребята, а у финнов — все сильнейшие игроки.

    Каждая сборная на домашний этап Евротура всегда стремиться собрать оптимальный состав. И я, будучи главным тренером сборной, старался также делать.

    В нынешнем составе финнов половина игроков прошлой весной стали чемпионами мира. Это главные фавориты нынешнего Кубка "Карьялы".

    Кстати, финны все свои шайбы в ворота нашей сборной забросили в большинстве, а при игре в равных составах мы им и вовсе не уступили.

    В этом году составы сборных на первом этапе Евротура намного сильнее, чем были год назад.

    Против мужиков нашим молодым ребятам играть непросто, зато они получат опыт, что им поможет на молодежном чемпионате мира», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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