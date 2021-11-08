Каменев рассказал, как прошла его адаптация в ЦСКА

Нападающий ЦСКАрассказал, как прошла его адаптация в московском клубе.

Владислав дебютировал 15 октября в игре с «Адмиралом». В первых 5 матчах за клуб он набрал 4 (1+3) очка.

«Я думаю, по сравнению с первым матчем мы сейчас выглядим намного лучше.

Игра пошла, в каждом матче у нас много моментов, просто не всегда получается сразу забить. Улучшение игры не связываю с моим приходом, в целом команда добавляет.

Раньше удавалось так набирать очки, когда выступал в АХЛ. За последние сезоны у меня впервые такая результативность. Сейчас я чувствую доверие со стороны тренеров. Это важно для любого игрока.

Хороший старт, меня поставили в сильное звено. Ребята могут и принять, и отдать. Мне нравится играть в этой пятерке. С Костей и Серегой (Константин Окулов и Сергей Плотников) с каждой игрой понимаем друг друга все больше и больше.

Быстро ли принял решение о переходе в ЦСКА? Там не я принимал решение, клубы договаривались между собой, и мне сообщили, что хотят обменять меня в ЦСКА.

Я был только за, потому что устал сидеть без игровой практики. Обрадовался переходу в такой сильный клуб и переезду в Москву. Все рядом, все отлично», — цитирует Каменева сайт ЦСКА.