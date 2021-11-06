ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиХави в «Барселоне»: от холодильника к печке
  • 21:22
    • «Галатасарай» подал протест на результат матча с «Локомотивом»
  • 20:54
    • «Сочи» разгромил ЦСКА, у Касьерры дубль и два ассиста
  • 20:13
    • «Барселона» упустила победу над «Сельтой», ведя 3:0
  • 19:56
    • «Челси» упустил победу над «Бернли»
  • 18:27
    • «Крылья Советов» разгромили «Химки» в Самаре
    Все новости спорта

    «Ак Барс» вырвал победу у «Автомобилиста», Уил оформил покер

    Хоккей КХЛ Ак Барс Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс»

    За победителей четыре шайбы на счету канадца Джордана Уила, еще раз забил форвард Артем Лукоянов.

    В составе екатеринбургской команды дубль на счету нападающего Брукса Мэйсека, еще по одному голу в свой актив записали защитники Джесси Блэкер и Яков Рылов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 (1:1, 1:1, 3:2)
    Голы: Уил — 2 (Петров), 4:02 — 1:0. Блэкер — 5 (Принс, Гуркин), 11:28 — 1:1. Уил — 3 (бол., Хенкель), 23:32 — 2:1. Мэйсек — 13 (бол., Спунер, Блэкер), 27:29 — 2:2. Мэйсек — 14 (бол., Бочаров, Спунер), 42:58 — 2:3. Лукоянов — 2 (Бурмистров), 45:34 — 3:3. Рылов — 2 (Кормье), 54:19 — 3:4. Уил — 4 (Кэмпфер), 55:47 — 4:4. Уил — 5 (Кэмпфер), 59:40 — 5:4Вратари: Билялов — Галкин (59:48)Броски: 32 (10+7+15) — 21 (7+7+7)Штраф: 14 — 12

    «Ак Барс» набрал 36 очков в 28 матчах и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 29 очками после 28 игр располагается на 6-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «ПСЖ» выиграть на поле «Бордо»?
  • «Бордо» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сдержит ли «Лейпциг» «Дортмунд»?
  • «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Сливочные» выиграют дерби «малой кровью»
  • «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бордо — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гейджи — Чендлер
  • Прочие
  • Завтра в 06:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие