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    «Магнитка» проиграла «Локомотиву» в Ярославле

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе победителей отличились Артем Анисимов, Рид Буше и Александр Полунин.

    Голы магнитогорцев на свой счет записали Семен Кошелев и Денис Зернов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
    Голы: Анисимов — 2 (бол., Марченко), 18:13 — 1:0. Буше — 7 (Анисимов, Аверин), 23:26 — 2:0. Полунин — 6 (Коршков, Красковский), 26:00 — 3:0. Кошелев — 5 (Карри, Земченок), 31:21 — 3:1. Зернов — 6, 43:59 — 3:2Вратари: Паскуале — Олкинуора (Загидулин, 26:00, 58:27)Броски: 26 (12+12+2) — 40 (12+12+16)Штраф: 8 — 4

    Команда Ильи Воробьева продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции с 46 очками в 26 матчах. «Локомотив» занимает 6-место на Западе: 30 очков после 26 игр.

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