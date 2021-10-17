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    «Барыс» в серии буллитов вырвал победу у СКА

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    Петербургский СКА уступил в серии буллитов «Барысу» (3:4 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В основное время в составе победителей отличились Кирилл Савицкий (6), Никита Михайлис (27) и Роман Старченко (39). Победу «Барысу» в серии буллитов принес бросок Михайлиса.

    За армейцев шайбы забросили Валентин Зыков (22-я минута), Антон Бурдасов (29) и Эмиль Галимов (35).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Савицкий — 1 (Дитц, Шестаков), 5:28 — 0:1. Зыков — 1 (Галимов, Кирсанов), 21:21 — 1:1. Михайлис — 9 (бол., Валк, Старченко), 26:49 — 1:2. Бурдасов — 10 (Кузьменко, Пыленков), 28:33 — 2:2. Галимов — 1 (Воробьев), 34:02 — 3:2. Старченко — 1 (бол., Лилья, Михайлис), 38:16 — 3:3Победный буллит: МихайлисВратари: Самонов — ОртиоБроски: 36 (10+11+11+4) — 29 (12+13+3+1)Штраф: 6 — 4

    СКА набрал 27 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции, а клуб из Нур-Султана с 18 очками располагается на седьмой строчке на Востоке.

    19 октября СКА дома против «Йокерита». «Барыс» в этот же день в гостях проведет игру против минского «Динамо».

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