«Сочи» прервал серию из шести поражений в КХЛ

Вратарь «Сочи» Фото: globallookpress.com
В составе сочинцев шайбами отметились Дмитрий Колготин и Янис Якс. Якс также забросил победную шайбу в овертайме.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Рига) — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Колготин — 1 (Ильин, Александров), 1:20 — 1:0. Елисеев — 7 (Дарзиньш, Радил), 7:38 — 1:1. Феоктистов — 2 (бол., Якс, Вихарев), 12:02 — 2:1. Елисеев — 8 (Дарзиньш, Цибульскис), 55:53 — 2:2. Феоктистов — 3 (бол., Якс), 61:42 — 3:2Вратари: Хелльберг — МаттссонШтраф: 44 — 24Броски: 23 (7+11+5+3) — 39 (13+12+14+0)
«Сочи» прервал серию из шести поражений и остается на последнем месте в Западной конференции (10 очков). «Динамо» занимает 9 место (13 очков).