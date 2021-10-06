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    Миронов: Два удаления в первом периоде полностью сломали «Спартаку» игру

    Хоккей Спартак Металлург Мг КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Борис Миронов рассказал, почему его команда проиграла матч «Металлургу» (0:4).

    Борис Миронов
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    Борис Миронов

    «Начали неплохо, но два удаления в первом периоде полностью сломали нам игру. "Металлург" использовал их, забил два гола, после чего уже было тяжело вернуться.

    Вратарь Андрей Сковронский неплохо отыграл третий период, у него еще будут шансы.

    Конечно, на Диму Кугрышева давит отсутствие голов. Это всегда давит, особенно — на таких результативных игроков, кто создает и забивает сам.

    Надо трудиться, все придет через работу, надо забить первый гол, там уже само собой все пойдет», — приводит слова Миронова пресс-служба КХЛ.

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