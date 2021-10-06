Миронов: Два удаления в первом периоде полностью сломали «Спартаку» игру

Борис Миронов Фото: globallookpress.com
«Начали неплохо, но два удаления в первом периоде полностью сломали нам игру. "Металлург" использовал их, забил два гола, после чего уже было тяжело вернуться.
Вратарь Андрей Сковронский неплохо отыграл третий период, у него еще будут шансы.
Конечно, на Диму Кугрышева давит отсутствие голов. Это всегда давит, особенно — на таких результативных игроков, кто создает и забивает сам.
Надо трудиться, все придет через работу, надо забить первый гол, там уже само собой все пойдет», — приводит слова Миронова пресс-служба КХЛ.