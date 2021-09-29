Жамнов об Овечкине на ОИ-2022: Эта кандидатура даже не обсуждается, он живая легенда российского хоккея

Главный тренер сборной Россиивысказался по поводу участия капитана «Вашингтон Кэпиталз»на Олимпиаде-2022.

«Вот этот парень за вашей спиной (Жамнов говорит про портрет Овечкина — прим.) уже сказал, что у него последний шанс — выступить на Олимпиаде и завоевать золото.

Поэтому я думаю, что эта кандидатура даже не обсуждается. Уже сейчас можно сказать, что он — живая легенда российского хоккея.

Главное, чтобы у него все в этом сезоне сложилось как можно лучше. И очень важно, чтобы без травм. Конечно, мы на него рассчитываем», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.