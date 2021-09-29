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    Жамнов об Овечкине на ОИ-2022: Эта кандидатура даже не обсуждается, он живая легенда российского хоккея

    Хоккей Сборная России Вашингтон Кэпиталз
    Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался по поводу участия капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Олимпиаде-2022.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Вот этот парень за вашей спиной (Жамнов говорит про портрет Овечкина — прим.) уже сказал, что у него последний шанс — выступить на Олимпиаде и завоевать золото.

    Поэтому я думаю, что эта кандидатура даже не обсуждается. Уже сейчас можно сказать, что он — живая легенда российского хоккея.

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    • Главное, чтобы у него все в этом сезоне сложилось как можно лучше. И очень важно, чтобы без травм. Конечно, мы на него рассчитываем», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.

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