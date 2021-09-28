Жамнов не видит, что может помешать Панарину сыграть на Олимпиаде

Новый главный тренер сборной Россиирассказал о том, может ли нападающий «Рейнджерс»отказаться от приезда на Олимпийские игры в Пекине.

«Я не думаю, что Тема может отказаться от вызова на Олимпийские игры. Это все-таки сборная — тут уговаривать никого не надо.

Сомневаюсь, что он будет среди отказников. Если ты хочешь защищать честь страны, то пожалуйста. Если нет, то это твое право. Никто насильно заставлять играть за сборную не будет.

У меня с ним нормальные отношения. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы, которые помешают ему сыграть на Олимпиаде», — приводит слова Жамнова «Спорт-Экспресс».