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    Жамнов рассказал, почему согласился возглавить сборную России

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    Алексей Жамнов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России по хоккею.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    Сборная России под руководством Жамнова будет готовиться к олимпийскому турниру в Пекину. Консультантами национальной команды будут Олег Знарок и Валерий Брагин.

    «Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, — большая ответственность, я все прекрасно понимаю.

    Перед тем, как принять это решение, я все взвешивал — все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться.

    Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна — это не участие, а только победа.

    Что касается помощников, то сейчас я должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб, 12 октября пройдет еще одно коллегиальное совещание, где этот список должен быть утвержден. С этой даты начнем полноценную подготовку к Играм», — приводит слова Жамнова «Р-Спорт».

    Напомним, на прошлой неделе президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборную России возглавит Олег Знарок.

    Ранее сообщалось, что на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.

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