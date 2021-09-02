СКА обыграл «Северсталь», «Локомотив» победил рижское «Динамо»

В новом сезоне КХЛна выезде обыгралсо счетом 3:2.

У победителей голами отметились Кирилл Марченко, Фредрик Хандемарк и Линден Вей. Две шайбы у хозяев отыграли Роберт Рооба и Якоб Стенквист.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:1. 1:0, 0:2) Голы: Марченко — 1 (Хендемарк), 1:20 — 0:1. Рооба — 1 (бол., Рыков, Стенквист), 4:13 — 1:1. Стенквист — 1 (Рыков, Колмыков), 30:56 — 2:1. Хендемарк — 1 (мен., Хуснутдинов, Кирсанов), 45:44 — 2:2. Вей — 1 (Бурдасов), 54:40 — 2:3Вратари: Шостак — СамоновШтраф: 4 — 12Броски: 30 (6+11+13) — 23 (8+10+5)

В следующем туре СКА сыграет с «Локомотивом», а «Северсталь» будет противостоять с минскому «Динамо».

В другом матче «Локомотив» обыграл рижское «Динамо», одержав волевую победу.

Латыши сделали серьезный шаг к победе после шайб Рудольфа Червены и Оскарса Цибульскиса. Однако «железнодорожники» смогли отыграться и победить благодаря голам Рушана Рафикова, Максима Осипова и Павла Кудрявцева.