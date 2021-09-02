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    СКА обыграл «Северсталь», «Локомотив» победил рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Локомотив Северсталь СКА Прогнозы на КХЛ
    В новом сезоне КХЛ СКА на выезде обыграл «Северсталь» со счетом 3:2.

    СКА
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    СКА

    У победителей голами отметились Кирилл Марченко, Фредрик Хандемарк и Линден Вей. Две шайбы у хозяев отыграли Роберт Рооба и Якоб Стенквист.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:1. 1:0, 0:2)
    Голы: Марченко — 1 (Хендемарк), 1:20 — 0:1. Рооба — 1 (бол., Рыков, Стенквист), 4:13 — 1:1. Стенквист — 1 (Рыков, Колмыков), 30:56 — 2:1. Хендемарк — 1 (мен., Хуснутдинов, Кирсанов), 45:44 — 2:2. Вей — 1 (Бурдасов), 54:40 — 2:3Вратари: Шостак — СамоновШтраф: 4 — 12Броски: 30 (6+11+13) — 23 (8+10+5)

    В следующем туре СКА сыграет с «Локомотивом», а «Северсталь» будет противостоять с минскому «Динамо».

    В другом матче «Локомотив» обыграл рижское «Динамо», одержав волевую победу.

    Латыши сделали серьезный шаг к победе после шайб Рудольфа Червены и Оскарса Цибульскиса. Однако «железнодорожники» смогли отыграться и победить благодаря голам Рушана Рафикова, Максима Осипова и Павла Кудрявцева.

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