Брагин: Канадцы есть канадцы, всегда играют неплохо

Главный тренер сборной Россииподвел итоги матча с командой Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира-2021.

«Перед игрой мы сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались, временами что-то получалось, что-то нет. Бывают такие матчи. Самое главное — противник сыграл от обороны, почти без провалов. Не смогли взломать их защиту. В овертайме пропустили гол.

Уровень нашего хоккея? Сложно сказать, надо все проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Как-то сравнивать неэтично. Четвертьфинал — такой матч, может, где-то наши не так ярко сыграли.

Мысли по итогам сезона? По сборной, конечно, результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Комментировать особо нечего.

Более остро надо было играть в атаке, агрессивнее у чужих ворот. Были броски, надо было идти на отскоки. Сейчас неприятное состояние. Были шансы, хорошие шансы. В таких матчах важно забивать.

У нас были собраны лучшие игроки. Кто-то был не в лучшем состоянии, кто-то травмирован, как Григоренко, игравший с травмой. Толчинский не в лучшем состоянии, хотя отдельные игры были неплохие», — цитирует Брагина Sport24.