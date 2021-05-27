США — Латвия: счет матча 4:2, обзор голов

Хоккеисты сборной США Фото: globallookpress.com
Встреча группы B, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 4:2 (2:2, 2:0, 0:0).
У победителей отличились Мэтт Теннисон (2-я минута), Брайан Бойл (15), Тревор Мур (32) и Мэттью Бенирс (34).
В составе хозяев турнира точные броски нанесли Микс Индрашис (6) и Ренарс Крастенбергс (17).
Чемпионат мира. Группа В
США — Латвия — 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)
Голы: Теннисон — 2 (Мур, Гарлэнд), 1:06 — 1:0. Индрашис — 2 (бол., Дарзиньш), 5:00 — 1:1. Бойл — 1 (Лабанк, Абделькадер), 14:46 — 2:1. Крастенберг — 1 (Батня, Фрейбергс), 16:45 — 2:2. Мур — 4 (Гарлэнд, Робертсон), 31:45 — 3:2. Бенайерс — 1 (Хмелевски, Бойл), 33:32 — 4:2Вратари: Петерсен — Кивлениекс (57:44)Штраф: 10 — 6Броски: 26 (9+14+3) — 19 (7+4+8)
В турнирной таблице США занимает второе место (9 очков), а Латвия — четвертое (7 очков).
В следующем туре американцы 29 мая встретятся с командой Норвегии, которая днем ранее сыграет со сборной Латвии.