Крикунов: Сборная России играла так, будто знала, что всё равно выиграет

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился впечатлениями от игры национальной команды с Данией (3:0) на чемпионате мира в Риге.

«Уверенности было выше крыши. Сборная России играла так, будто знала, что всё равно выиграет. Всегда трудно настроиться на соперника, который заведомо слабее.

В общем, наши хоккеисты, можно сказать, два периода "грелись-грелись", а в третьем уже "закипели". Хотя нельзя сказать, что "закипели" до конца.

У российской команды много сил и мастерства, чем мы в этом матче и не пользовались. Сборная России, конечно, в этой встрече не раскрыла полностью свой потенциал.

Самонов — номер один. Думаю, надо играть Самонову», — сказал Крикунов «Р-Спорту».

После четырех туров сборная России занимает первое место в группе А, набрав 9 очков.

29 мая российские хоккеисты сыграют против сборной Швейцарии.