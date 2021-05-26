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    Крикунов: Сборная России играла так, будто знала, что всё равно выиграет

    Хоккей Сборная России Сборная Дании Чемпионат мира по хоккею-2021
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился впечатлениями от игры национальной команды с Данией (3:0) на чемпионате мира в Риге.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Уверенности было выше крыши. Сборная России играла так, будто знала, что всё равно выиграет. Всегда трудно настроиться на соперника, который заведомо слабее.

    В общем, наши хоккеисты, можно сказать, два периода "грелись-грелись", а в третьем уже "закипели". Хотя нельзя сказать, что "закипели" до конца.

    У российской команды много сил и мастерства, чем мы в этом матче и не пользовались. Сборная России, конечно, в этой встрече не раскрыла полностью свой потенциал.

    Самонов — номер один. Думаю, надо играть Самонову», — сказал Крикунов «Р-Спорту».

    После четырех туров сборная России занимает первое место в группе А, набрав 9 очков.

    29 мая российские хоккеисты сыграют против сборной Швейцарии.

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