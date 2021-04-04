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    ЦСКА во второй раз обыграл СКА в серии финала Западной конференции

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    ЦСКА во втором матче финала плей-офф Западной конференции обыграл СКА со счетом 2:0.

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    Победная шайба в активе Максима Шалунова. Также отметился Константин Окулов, сделав бросок по пустым воротам.

    Хоккей. КХЛ. Финалы конференций
    ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Шалунов — 7 (Окулов, Мамин), 21:06 — 1:0. Окулов — 4 (п.в., Слепышев), 59:53 — 2:0Вратари: Юханссон — Самонов (58:38 — 59:53)Штраф: 8 — 2Броски: 24 (9+10+5) — 27 (12+7+8)

    ЦСКА ведет в серии 2:0 и при этом еще ни разу не пропустил. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля.

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