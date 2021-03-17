«Ак Барс» с победы начал серию с «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Патрис Кормье, Михаил Глухов, Дмитрий Воронков и Найджел Доус.
Заброшенная шайба уфимцев на счету Владислава Картаева.
КХЛ. 1/2 финала конференций
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Голы: Кормье — 2 (бол., Яруллин, Песонен), 10:26 — 1:0. Глухов — 1 (Яруллин, Лукоянов), 23:09 — 2:0. Картаев — 3 (Солодухин, Лисовец), 23:35 — 2:1. Воронков — 1 (мен., Педан), 26:05 — 3:1. Доус — 2 (Да Коста, Педан), 29:11 — 4:1Вратари: Билялов — Метсола (Тарасов, 29:11)Броски: 21 (5+10+6) — 30 (8+13+9)Штраф: 6 — 4
Хозяева вышли вперед в серии: 1-0. Следующая игра пройдет 19 марта в Казани.