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    «Авангард» разгромил рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Авангард Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» обыграл рижское «Динамо» (5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    «Авангард»

    По две шайбы в составе победителей забросили Рид Буше и Клим Костин, еще раз отличился Сергей Толчинский.

    Единственная шайба динамовцев на счету Рихардса Бухартса.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Рига) — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
    Голы: Рих. Букартс — 9 (Шваненбергс, Туманов), 16:35 — 0:1. Буше — 21 (Береглазов, Семенов), 26:33 — 1:1. Костин — 4 (Береглазов, Шарипзянов), 26:42 — 2:1. Костин — 5 (Покка, Буше), 31:33 — 3:1. Буше — 22 (бол., Толчинский), 39:18 — 4:1. Толчинский — 14 (бол., Костин), 42:40 — 5:1Вратари: Бобков — ВорисБроски: 35 (10+15+10) — 24 (9+7+8)Штраф: 10 — 29

    «Авангард» набрал 77 очков в 55 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» располагается на последней, 11-й позиции Запада (25 очков после 54 игр).

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