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    «Автомобилист» обыграл «Барыс»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Барыс Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на выезде победил «Барыс» со счетом 3:2.

    Игроки «Автомобилиста»
    Игроки «Автомобилиста»

    Победную шайбу в составе гостей забросил нападающий Дмитрий Жукенов.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Трямкин — 3 (Василевский, Дацюк), 6:50 — 0:1. Белоусов — 7 (Василевский), 13:39 — 0:2. Лилья — 20, 15:21 — 1:2. Вароун — 6 (Дитц, Старченко), 20:36 — 2:2. Жукенов — 1 (Бочаров, Холланд), 57:17 — 2:3Вратари: Карлссон (58:44 — 59:11, 59:36) — КоваржШтраф: 4 — 10Броски: 33 (14+11+8) — 33 (10+9+14)

    «Барыс» проиграл второй матч подряд, но остался в зоне плей-офф (Восточная конференция). «Автомобилист» идет на 5 позиции «Востока» с 61 очком.

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