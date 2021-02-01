«Автомобилист» обыграл «Барыс»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на выезде победил «Барыс» со счетом 3:2.

Победную шайбу в составе гостей забросил нападающий Дмитрий Жукенов.

КХЛ Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) Голы: Трямкин — 3 (Василевский, Дацюк), 6:50 — 0:1. Белоусов — 7 (Василевский), 13:39 — 0:2. Лилья — 20, 15:21 — 1:2. Вароун — 6 (Дитц, Старченко), 20:36 — 2:2. Жукенов — 1 (Бочаров, Холланд), 57:17 — 2:3Вратари: Карлссон (58:44 — 59:11, 59:36) — КоваржШтраф: 4 — 10Броски: 33 (14+11+8) — 33 (10+9+14)

«Барыс» проиграл второй матч подряд, но остался в зоне плей-офф (Восточная конференция). «Автомобилист» идет на 5 позиции «Востока» с 61 очком.