Минское «Динамо» обыграло «Северсталь»

Минскоеодержало домашнюю победу над череповецкой(2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Артем Демков и Шейн Принц.

Шайба гостей на счету Якоба Берглунда.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Голы: Демков — 9 (бол., Принс, Менелл), 27:39 — 1:0. Берглунд — 6 (бол., Морозов, Гераськин), 42:26 — 1:1. Принс — 20 (Фальковский, Митчелл), 49:49 — 2:1Вратари: Фурх — Подъяпольский (59:36)Броски: 26 (9+11+6) — 29 (10+8+11)Штраф: 14 — 10

Динамовцы набрали 57 очков в 48 матчах и поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Северстали» 54 очка после 49 игр и седьмая позиция.