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    Минское «Динамо» обыграло «Северсталь»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над череповецкой «Северсталью» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Минское «Динамо»
    Минское «Динамо»

    В составе победителей отличились Артем Демков и Шейн Принц.

    Шайба гостей на счету Якоба Берглунда.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Демков — 9 (бол., Принс, Менелл), 27:39 — 1:0. Берглунд — 6 (бол., Морозов, Гераськин), 42:26 — 1:1. Принс — 20 (Фальковский, Митчелл), 49:49 — 2:1Вратари: Фурх — Подъяпольский (59:36)Броски: 26 (9+11+6) — 29 (10+8+11)Штраф: 14 — 10

    Динамовцы набрали 57 очков в 48 матчах и поднялись на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Северстали» 54 очка после 49 игр и седьмая позиция.

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