Канделаки: Смешно посыпать голову пеплом после разгрома от Канады

Генеральный продюсер «Матч ТВ»отреагировала на поражение молодежной сборной России от Канады (0:5) в полуфинале чемпионата мира.

«В ситуации, когда мы проигрываем полуфинал сборной Канады 0:5, имеет смысл сделать что-нибудь из ряда вон. Например, написать подробную аналитическую статью, с выкладками схем, ТТД, рассуждением об игре и перспективах того же Аскарова.

Чем бы развеять грусть? Я думаю, это надо делать мыслью о том, что чемпионаты — взрослые, молодежные и юниорские — проходят каждый год, так что посыпать голову пеплом — смешно.

Конечно, хотелось победы. Да, мы не смогли сделать ровным счетом ничего, не считая отмененной шайбы.

В общем, сборная, знай — мы не спали, болели, расстраивались вместе с тобой. И радоваться в будущем тоже будем плечом к плечу. Ты можешь быть уверена в нас. Давай-ка платить нам взаимностью», — написала Канделаки в своем телеграм-канале. 0