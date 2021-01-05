ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосТрансферный дайджест. 29 декабря — 4 января
  • 07:00
    • Сборная России разгромно проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021
  • 10:59
    • «Ванкувер» планирует подписать контракт с Подколзиным
  • 09:09
    • «Голден Стэйт» разгромил «Сакраменто», «Милуоки» победил «Детройт»
  • 07:57
    • Сборная США обыграла Финляндию и сыграет в финала МЧМ с Канадой
  • 07:15
    • Ларионов назвал причины разгромного поражения от Канады
    Все новости спорта

    Канделаки: Смешно посыпать голову пеплом после разгрома от Канады

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на поражение молодежной сборной России от Канады (0:5) в полуфинале чемпионата мира.

    Тина Канделаки
    Тина Канделаки

    «В ситуации, когда мы проигрываем полуфинал сборной Канады 0:5, имеет смысл сделать что-нибудь из ряда вон. Например, написать подробную аналитическую статью, с выкладками схем, ТТД, рассуждением об игре и перспективах того же Аскарова.

    Чем бы развеять грусть? Я думаю, это надо делать мыслью о том, что чемпионаты — взрослые, молодежные и юниорские — проходят каждый год, так что посыпать голову пеплом — смешно.

    Конечно, хотелось победы. Да, мы не смогли сделать ровным счетом ничего, не считая отмененной шайбы.

  • Николишин: Не понимаю, почему у Аскарова выпадала клюшка. Паника в чистом виде
  • Читайте по теме

    • В общем, сборная, знай — мы не спали, болели, расстраивались вместе с тобой. И радоваться в будущем тоже будем плечом к плечу. Ты можешь быть уверена в нас. Давай-ка платить нам взаимностью», — написала Канделаки в своем телеграм-канале. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» завершит сказку «Брентфорда»
  • «Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Нервионцы» легко разберутся с представителем Сегунды Б?
  • «Линарес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Питерцы увезут победу из Белоруссии?
  • «Динамо» Минск — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.25
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Линарес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.42
  • Экспресс дня 6 января
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие