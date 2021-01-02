Россия вышла в полуфинал МЧМ-2021, победив Германию

Россия — Германия
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (29).
За немецкую сборную отличился Флориан Элиас (44).
Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала
Россия U20 — Германия U20 — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Пономарев — 3 (мен., Чистяков, Бардаков), 9:06 — 1:0. Башкиров — 1 (Афанасьев, Грицюк), 28:27 — 2:0. Элиас — 4, 43:24 — 2:1Вратари: Аскаров — Бугль (58:59)Броски: 27 (8+10+9) — 19 (3+8+8)Штраф: 10 — 4
Команда тренера Игоря Ларионова вышла в полуфинал МЧМ-2021. Соперник россиян определится позднее. 0