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    «Торпедо» обыграло «Локомотив»

    Хоккей КХЛ Торпедо Локомотив Прогнозы на КХЛ
    В поединке чемпионата КХЛ «Торпедо» дома переиграло «Локомотив» со счетом 6:5.

    Денис Баранцев
    Денис Баранцев

    Джордан Шварц, Семен Ручкин, Сергей Гончарук, Энди Миэл, Иван Чехович и Антон Шенфельд забивали у хозяев. За «Локо» отметились Михаил Беляев, Егор Коршков, Георгий Иванов, Никита Черепанов и Атте Охтамаа.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 6:5 (3:2, 2:2, 1:1)
    Голы: Коршков — 13 (бол., Марченко, Каюмов), 5:07 — 0:1. Шварц — 6, 6:41 — 1:1. Беляев — 1 (Паскуале), 13:16 — 1:2. Ручкин — 2 (Чехович, Жафяров), 13:36 — 2:2. Гончарук — 9 (Остин, Белевич), 15:50 — 3:2. Иванов — 5 (Беляев, Мисюль), 22:39 — 3:3. Черепанов — 3 (Пулккинен, Петерссон), 29:36 — 3:4. Миле — 13 (бол., Жафяров), 34:41 — 4:4. Чехович — 10 (бол., Миле, Жафяров), 35:39 — 5:4. Охтамаа — 5 (Ильенко, Красковский), 42:20 — 5:5. Шенфельд — 10 (Шварц, Пайгин), 46:30 — 6:5Вратари: Тихомиров (Серебряков, 13:16) — Паскуале (Коновалов, 15:50, 58:37)Штраф: 6 — 20Броски: 25 (12+6+7) — 33 (14+13+6)

    «Торпедо» набрало 47 очков в Восточной конференции (7). «Локомотив» имеет 53 очка на «Западе» (4). 0

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