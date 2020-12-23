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    Ларионов: Надеюсь, изоляция в «пузыре» поможет «молодежке» на МЧМ

    Хоккей Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением об изоляции команд в «пузыре» во время МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Это может помочь мне, но я не думаю, что это поможет ребятам. Вы знаете, я боролся с этим много лет назад, чтобы дать игрокам свободу наслаждаться игрой и быть дома со своими семьями и друзьями.

    Теперь пандемия, это новые обстоятельства. В то же время, нужно использовать эту возможность каждый день видеть ребят, разговаривать с ними, сидеть с ними в раздевалке, видеть их на льду, видеть их в спортзале, в тренировочной комнате, в столовой. Это тоже очень полезно.

    Я не уверен, что это сработает в долгосрочной перспективе, но я надеюсь, что для этого турнира это будет хороший опыт и поможет нам.

    Мы должны найти способ не думать все время о хоккее. У нас есть план принести настольные игры в гостиную, чтобы ребята могли иногда освежить свои мысли, немного уйти от хоккея.

    Шахматы могут быть одной из игр, но для изучения стратегии нужно время. Мы собираемся поиграть, так что, надеюсь, ребята будут не просто сидеть все время с PlayStation, но будут играть и в другие игры. Это часть существования в пузыре», — приводит слова Ларионова официальный сайт ИИХФ. 0

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