Квартальнов: Усталость сказалась на темпе игры с «Йокеритом»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал вторую победу над «Йокеритом» за два дня (4:1).

«Тяжело складывалась игра, не пошло у нас в начале, и большинство тоже.

Такой задел был — "5 на 3", и ничего не сделали. Но большинство и в концовке решило, мы "раскачались", и все сработало.

Темп матча? Думаю, усталость сказалась — мы сыграли больше всех в чемпионате.

Подустали чуть-чуть, и кадровый резерв был исчерпан — трое ребят в сборной, есть выбывшие», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс», набрав 60 очков, продолжает занимать первое место на «Востоке». У «Йокерита» — восьмая позиция на «Западе» и 39 очков. 0