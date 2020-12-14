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    Квартальнов: Усталость сказалась на темпе игры с «Йокеритом»

    Хоккей Ак Барс Йокерит КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал вторую победу над «Йокеритом» за два дня (4:1).

    Дмитрий Квартальнов
    Дмитрий Квартальнов

    «Тяжело складывалась игра, не пошло у нас в начале, и большинство тоже.

    Такой задел был — "5 на 3", и ничего не сделали. Но большинство и в концовке решило, мы "раскачались", и все сработало.

    Темп матча? Думаю, усталость сказалась — мы сыграли больше всех в чемпионате.

    Подустали чуть-чуть, и кадровый резерв был исчерпан — трое ребят в сборной, есть выбывшие», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

    «Ак Барс», набрав 60 очков, продолжает занимать первое место на «Востоке». У «Йокерита» — восьмая позиция на «Западе» и 39 очков. 0

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