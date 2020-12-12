Объявлен состав сборной России на МЧМ-2021

Тренерский штаб молодежной сборнойпо хоккею под руководством Игоря Ларионова назвал окончательный состав команды на чемпионат мира.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В окончательный список вошли 25 игроков:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва);

Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА, Санкт-Петербург), Артемий Князев («Ак Барс», Казань), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семен Чистяков («Авангард», Омск).

Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев (ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарев («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. 0