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    Объявлен состав сборной России на МЧМ-2021

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России
    Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею под руководством Игоря Ларионова назвал окончательный состав команды на чемпионат мира.

    Объявлен состав сборной России на МЧМ-2021
    Объявлен состав сборной России на МЧМ-2021

    Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

    В окончательный список вошли 25 игроков:

    Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва);

    Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА, Санкт-Петербург), Артемий Князев («Ак Барс», Казань), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семен Чистяков («Авангард», Омск).

    Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев (ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарев («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. 0

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