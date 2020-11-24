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    Минское «Динамо» в овертайме одолело «Локомотив»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» (2:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе белорусской команды заброшенной шайбой отметился Брэндон Козун (21-я минута). В овертайме победный бросок на свой счет записал Егор Шарангович (63).

    У ярославского клуба отличился Егор Коршков (57).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Козун — 14 (Воронин), 20:42 — 1:0. Коршков — 10 (Кудрявцев, Марченко), 56:47 — 1:1. Шарангович — 13 (Мерфи), 62:16 — 2:1Вратари: Фурх — ПаскуалеБроски: 31 (8+13+7+3) — 27 (10+8+7+2)Штраф: 10 — 4

    «Динамо» набрало 34 очка и расположилось на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Локомотив» с 39 очками занимает на «Западе» третье место. 0

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