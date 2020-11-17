Дубль Руохомаа принес «Сибири» победу над «Торпедо»

Хоккеисты «Сибири»
ХК «Сибирь»
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:0).
Дубль у победителей оформил Микаэль Руохомаа, еще один точный удар нанес Дмитрий Саюстов.
Единственную шайбу у нижегородцев забросил Дамир Жафяров.
Это третье поражение нижегородского клуба в последних четырех матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Руохомаа — 6 (Тимашов, Пуустинен), 15:37 — 1:0. Саюстов — 6 (Чесалин), 31:21 — 2:0. Жафяров — 8 (Миле), 37:43 — 2:1. Руохомаа — 7, 58:08 — 3:1Вратари: Сятери — Мельничук (58:20)Штраф: 6 — 2Броски: 25 (6+10+9) — 35 (15+7+13)
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает седьмое место (25 очков), а «Торпедо» — девятое (24 очка). 0