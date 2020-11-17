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    Дубль Руохомаа принес «Сибири» победу над «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Сибирь Торпедо Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» одержала победу над «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Сибири»
    Хоккеисты «Сибири»

    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:0).

    Дубль у победителей оформил Микаэль Руохомаа, еще один точный удар нанес Дмитрий Саюстов.

    Единственную шайбу у нижегородцев забросил Дамир Жафяров.

    Это третье поражение нижегородского клуба в последних четырех матчах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Руохомаа — 6 (Тимашов, Пуустинен), 15:37 — 1:0. Саюстов — 6 (Чесалин), 31:21 — 2:0. Жафяров — 8 (Миле), 37:43 — 2:1. Руохомаа — 7, 58:08 — 3:1Вратари: Сятери — Мельничук (58:20)Штраф: 6 — 2Броски: 25 (6+10+9) — 35 (15+7+13)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает седьмое место (25 очков), а «Торпедо» — девятое (24 очка). 0

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