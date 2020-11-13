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    Минское «Динамо» на выезде обыграло «Амур»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Амур Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» на выезде одержало волевую победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу белорусской команды.

    В составе белорусской команды отличились Шэйн Принс и Брэндон Козун. Хозяева ответили точным броском Владимира Бутузова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Бутузов — 8 (Сергиенко, Полунин), 6:46 — 1:0. Козун — 9 (бол., Менелл, Спунер), 7:40 — 1:1. Принс — 7, 49:42 — 1:2Вратари: Аликин (58:01) — ФурхШтраф: 14-12Броски: 33 (11+15+7) — 31 (12+9+10)

    После этого матча «Динамо» с 28 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Амур» с 20 очками — на 10-й строчке Востока. 0

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