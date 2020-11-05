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    Амиров: Была задача с первых минут сыграть агрессивно, что мы и сделали

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Кубок Карьяла Евротур
    Нападающий сборной России Родион Амиров поделился впечатлениями после победы над Финляндией (6:2) в первом матче Кубка Карьяла.

    Родион Амиров
    Родион Амиров

    «Была задача работать, а не слушать, что говорят финны. Нам нужно было оправдывать доверие. Сегодняшнюю победу забыли, готовимся к следующему матчу.

    Нельзя сравнивать сборную Финляндии с командой КХЛ. Это сборная. Скорость чуть выше, принятие решение.

    У финнов собраны лучшие игроки с их лиги. Хорошо, что сегодня получился такой матч.

    Не скажу, что был какой-то мандраж. Небольшое волнение в начале ушло после стартового свистка.

    У нас была задача с первых минут сыграть агрессивно, что мы и сделали» — сказал Амиров «Спорт-Экспрессу». 0

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