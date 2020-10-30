Дубль Гранлунда помог «Салавату» обыграть «Магнитку»

Магнитогорскийпотерпел домашнее поражение о уфимского(1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил финский форвард Маркус Гранлунд, еще по шайбе забросили Теэму Хартиканйнен и Сакари Маннинен.

За «Магнитку» отличился Андрей Нестрашил.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Голы: Гранлунд — 8 (Хартикайнен), 2:57 — 0:1. Гранлунд — 9 (Ларсен, Маннинен), 29:38 — 0:2. Нестрашил — 7 (Бек, Мартынов), 32:27 — 1:2. Хартикайнен — 12 (Гранлунд), 40:06 — 1:3. Маннинен — 4 (Хартикайнен), 44:21 — 1:4Вратари: Носов (Загидулин, 29:38) — МетсолаБроски: 29 (12+11+6) — 30 (5+13+12)Штраф: 2 — 4

«Металлург», потерпев три поражения подряд занимает шестое место в таблице Восточной конференции, имея 27 очков после 22 встреч.

«Салават Юлаев» находится на пятой строчке Востока, набрав 29 очков в 24 играх.

1 ноября состоятся матчи «Салават Юлаев» — «Куньлунь» и «Металлург» — «Трактор». 0