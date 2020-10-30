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    Дубль Гранлунда помог «Салавату» обыграть «Магнитку»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» потерпел домашнее поражение о уфимского «Салавата Юлаева» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе победителей дубль оформил финский форвард Маркус Гранлунд, еще по шайбе забросили Теэму Хартиканйнен и Сакари Маннинен.

    За «Магнитку» отличился Андрей Нестрашил.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
    Голы: Гранлунд — 8 (Хартикайнен), 2:57 — 0:1. Гранлунд — 9 (Ларсен, Маннинен), 29:38 — 0:2. Нестрашил — 7 (Бек, Мартынов), 32:27 — 1:2. Хартикайнен — 12 (Гранлунд), 40:06 — 1:3. Маннинен — 4 (Хартикайнен), 44:21 — 1:4Вратари: Носов (Загидулин, 29:38) — МетсолаБроски: 29 (12+11+6) — 30 (5+13+12)Штраф: 2 — 4

    «Металлург», потерпев три поражения подряд занимает шестое место в таблице Восточной конференции, имея 27 очков после 22 встреч.

    «Салават Юлаев» находится на пятой строчке Востока, набрав 29 очков в 24 играх.

    1 ноября состоятся матчи «Салават Юлаев» — «Куньлунь» и «Металлург» — «Трактор». 0

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