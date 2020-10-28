«Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром»

Уфимскийпереиграл хабаровский(4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Илья Баранов (26-я минута), Теэму Хартикайнен (37), Данил Башкиров (37) и Вячеслав Солодухин (39).

За хабаровскую команду отличился Кирилл Рассказов (40).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (0:0, 4:1, 0:0) Голы: Баранов — 5 (Коробов, Пименов), 35:50 — 1:0. Хартикайнен — 11 (Гранлунд, Панин), 36:25 — 2:0. Башкиров — 2 (Кадейкин, Сошников), 37:01 — 3:0. Солодухин — 1 (Жарков, Пименов), 38:27 — 4:0. Рассказов — 6 (бол., Йордан, Васильев), 39:20 — 4:1Вратари: Метсола — ЛангхамерБроски: 20 (3+10+7) — 16 (5+9+2)Штраф: 8 — 12

«Салават Юлаев» набрал 27 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур», имея в активе 16 очков, занимает на «Востоке» девятое место.

В следующем матче уфимская команда на выезде сыграет против «Металлурга», а хабаровский клуб встретится в гостях с «Нефтехимиком». 0