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    «Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром»

    Хоккей КХЛ Амур Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» переиграл хабаровский «Амур» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе победителей шайбы забросили Илья Баранов (26-я минута), Теэму Хартикайнен (37), Данил Башкиров (37) и Вячеслав Солодухин (39).

    За хабаровскую команду отличился Кирилл Рассказов (40).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (0:0, 4:1, 0:0)
    Голы: Баранов — 5 (Коробов, Пименов), 35:50 — 1:0. Хартикайнен — 11 (Гранлунд, Панин), 36:25 — 2:0. Башкиров — 2 (Кадейкин, Сошников), 37:01 — 3:0. Солодухин — 1 (Жарков, Пименов), 38:27 — 4:0. Рассказов — 6 (бол., Йордан, Васильев), 39:20 — 4:1Вратари: Метсола — ЛангхамерБроски: 20 (3+10+7) — 16 (5+9+2)Штраф: 8 — 12

    «Салават Юлаев» набрал 27 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур», имея в активе 16 очков, занимает на «Востоке» девятое место.

    В следующем матче уфимская команда на выезде сыграет против «Металлурга», а хабаровский клуб встретится в гостях с «Нефтехимиком». 0

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