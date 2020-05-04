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    «Трактор» объявил о назначении нового главного тренера

    Хоккей Трактор КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Новым главным тренером челябинского «Трактора» назначен Анвар Гатиятулин, сообщает официальный сайт клуба.

    Анвар Гатиятулин
    Анвар Гатиятулин

    Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на три сезона.

    Гатиятулин возглавлял челябинский клуб в период с 2015 по 2018 годы, после чего вошёл в тренерский штаб СКА. В сезоне-2017/2018 Гатиятулин привел челябинский клуб к бронзовым медалям чемпионата КХЛ.

    Последние два сезона специалист работал в тренерском штабе СКА и сборной России. На чемпионате мира 2019 года национальная команда стала бронзовым призёром. В сезоне-2018/2019 СКА завоевал бронзовые медали чемпионата России.

    «Трактор» в минувшем сезоне занял 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. 0

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