«Трактор» объявил о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером челябинскогоназначен, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на три сезона.

Гатиятулин возглавлял челябинский клуб в период с 2015 по 2018 годы, после чего вошёл в тренерский штаб СКА. В сезоне-2017/2018 Гатиятулин привел челябинский клуб к бронзовым медалям чемпионата КХЛ.

Последние два сезона специалист работал в тренерском штабе СКА и сборной России. На чемпионате мира 2019 года национальная команда стала бронзовым призёром. В сезоне-2018/2019 СКА завоевал бронзовые медали чемпионата России.

«Трактор» в минувшем сезоне занял 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. 0