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    Амиров — пятый в рейтинге европейцев перед Драфтом-2020

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    Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг хоккеистов из Европы перед Драфтом-2020.

    Родион Амиров
    Родион Амиров

    Первое место занял немецкий нападающий Тим Штюцле, за которым расположились швед Александер Хольц и финн Антон Лунделль.

    Лучшим из россиян стал нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров, занявший пятое место.

    Среди вратарей первое место в рейтинге занял Ярослав Аскаров из петербургского СКА.

    Рейтинг выглядит так:

    1. н Тим Штюцле («Мангейм», чемпионат Германии)
    2. н Александер Хольц («Юргорден», чемпионат Швеции)
    3. н Антон Лунделль (ХИФК, чемпионат Финляндии)
    4. н Лукас Рэймонд («Фрелунда», чемпионат Швеции)
    5. н Родион Амиров («Салават Юлаев», КХЛ)
    6. з Хельге Гронс («Мальме», чемпионат Швеции)
    7. н Джон-Джейсон Петерка («Мюнхен», чемпионат Германии)
    8. з Топи Ниемела («Кярпят», чемпионат Финляндии)
    9. н Ноэль Ганлер («Лулео», чемпионат Швеции)
    10. н Рони Хирвонен («Эссят», чемпионат Финлядии)
    ...12. н Марат Хуснутдинов (СКА-1946, МХЛ)
    ...17. з Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», КХЛ)
    ...22. н Александр Пашин («Толпар», МХЛ)
    ...23. н Максим Березкин («Локо», МХЛ)
    ...24 з Александр Никишин («Спартак», КХЛ)
    ...25. н Максим Грошев («Нефтехимик», КХЛ)
    ...27. н Богдан Тринеев (МХК «Динамо», МХЛ)
    ...30 н Егор Чинахов («Омские Ястребы», МХЛ) 0

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