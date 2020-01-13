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    «Авангард» по буллитам одолел «Амур»

    Хоккей КХЛ Авангард Амур Прогнозы на КХЛ
    «Авангард» обыграл «Амур» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард» идет вторым на Востоке
    «Авангард» идет вторым на Востоке

    У хозяев отличился Игорь Руденков, у гостей — Валентин Пьянов. Решающий буллит забросил Сергей Шумаков.

    «Авангард» набрал 64 очка и занимает второе место на Востоке. У «Амура» 42 очка и 11-е место.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Руденков — 9 (Голубев), 25:13 — 1:0. Пьянов — 7 (Клинкхаммер, Макмиллан), 48:35 — 1:1Победный буллит: ШумаковВратари: Аликин — БобковШтраф: 10 — 4Броски: 38 (11+19+7+1) — 43 (17+11+13+2)
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